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الإثنين، 11-10-2021 01:30 م

الصين وإدمان الألعاب الإلكترونية

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الوكيل الإخباري - تتعامل الحكومة الصينية بشكل صارم مع إدمان الألعاب الإلكترونية. وذلك حيث إنها تتيح للأطفال تحت سن 18 سنة أن يلعبوا لمدة ثلاث ساعات أسبوعيًا. وتحديدًا خلال أيام الجمعة، وعطلة نهاية الأسبوع، والعطلات العامة.

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ويتمكن الأطفال من اللعب فقط بين الساعة الثامنة والتاسعة مساءًا. وحسبما أوضحت الحكومة فإن القرار الجديد يأتي بهدف التقليل من إدمان الألعاب الإلكترونية.

وتمتلك الصين تاريخًا كبيرًا من التحركات المشابهة والتي تسببت في تقليل ساعات اللعب بشكل كبير. وذلك قد شمل منعًا شاملًا للعب في الفترة المسائية والذي تم تطبيقه في عام 2019. إلى جانب إجبار اللاعبين على عرض أسمائهم وأرقامهم التعريفية أثناء اللعب.

 

وقد وافق بعض الأهالي على تلك السلوكيات بشكل كبير. لدرجة إرسال أطفالهم إلى معسكرات ذات طابع متشدد “لعلاجهم” من إدمان الألعاب الإلكترونية. لكن طبقًا لمصادر متخصصة فإن الحكومة الصينية قد تكون مخطئة في طريقة تعريفها لإدمان الألعاب.


وذلك حيث إن منظمة الصحة العالمية تصف إدمان الألعاب بأنه يؤثر في الأساس على السلوكيات وتركيبة الشخصية، وأنه ليس مبني بشكل كامل على عدد الساعات التي يلعبها الطفل.

 



 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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