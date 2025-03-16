يهدف معيار "MASK" إلى قياس مدى سهولة خداع الذكاء الاصطناعي عمدًا للمستخدمين، وذلك من خلال تحديد مدى التزام النماذج بمعتقداتها الأساسية تحت الضغط. يُعرّف الكذب في هذا السياق على أنه الإدلاء بعبارة خاطئة مع إقناع المتلقي بصدقها.
ووفقًا للباحثين، فإن معايير مثل "TruthfulQA" تقيس الدقة فقط، ولا تميز بين الصدق والكذب. أما معيار "MASK"، فيعد الأول من نوعه الذي يميز بين الدقة والصدق. أظهرت الأبحاث أن النماذج الأكبر ليست بالضرورة أكثر صدقًا من النماذج الأصغر، حيث تبين أن نماذج مثل "غروك 2" من شركة xAI سجلت أعلى نسبة كذب (63%)، بينما سجل "Claude 3.7 Sonnet" من "Anthropic" أعلى نسبة صدق (46.9%).
هذه النتائج تبرز أهمية اختبار "MASK" في تحسين أمان وشفافية نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث أن الكذب من هذه النماذج قد يسبب أضرارًا قانونية ومالية للمستخدمين.
-
أخبار متعلقة
-
ميزة من غوغل.. تعرفوا عليها
-
إلى التقاعد.. مايكروسوفت تنهي خدمات Remote Desktop على "ويندوز"
-
تطبيق "تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة
-
"أوبن إيه آي" تستعد لإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي متخصص في الكتابة الإبداعية
-
كيفية تنزيل تحديث واتساب الأخضر2025 : مزايا جديدة ومبتكرة
-
أزمة تأخير ميزات "سيري" تثير إحباط موظفي أبل
-
علماء: الذكاء الاصطناعي يوسع الفجوة بين الفقراء والأغنياء
-
روسيا تطور قمرًا صناعيًا عالي الدقة لرصد الأرض