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الثلاثاء، 05-10-2021 01:13 م

ببجي موبايل وأنغامي توحدان القوى لإهداء اللاعبين جوائز موسيقية قيّمة

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الوكيل الإخباري - أمام عشاق لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE فرصة الاستفادة من شراكة، هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع منصة أنغامي الموسيقية الرائدة في مجال بث الموسيقى والتوزيع الرقمي في العالم العربي، وذلك خلال فعالية مشوقة داخل اللعبة ستقام بين 30 سبتمبر و7 أكتوبر 2021.

ستوفر أنغامي لعشاق لعبة ببجي موبايل كودات أنغامي القابلة للإنفاق على اشتراكات أنغامي بلَس Anghami Plus (فئة الاشتراك المميّز والمدفوع من أنغامي) لمدة تصل إلى عام واحد. وسيتمكن مستخدمو تطبيق أنغامي أيضاً من كسب الجوائز والاستمتاع بقائمتين خاصتين للاعبي ببجي موبايل.

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تُعَد الشراكة الاستراتيجية خطوة متميّزة اتخذتها كل من ببجي موبايل وأنغامي لتحويل قطاع ترفيه الوسائط الرقمية من مجرّد تجربة ترفيهية عادية إلى مجموعة من التجارب الترفيهية الغنية.


تأتي هذه الفعالية كجزء من شراكة أكبر بين ببجي موبايل وأنغامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد استضافت ببجي موبايل العديد من الفعاليات ذات الطابع الموسيقي في المنطقة، وتعاونت مع فنانين مثل نور ستارز، WEGZ، شارموفرز، مسار إجباري ومروان موسى، لتقديم المحتوى الترفيهي المشوق لعشاق اللعبة وتعزيز الروابط بين مجتمعات الألعاب والموسيقى.

 

وأطلقت ببجي موبايل أيضاً مهرجان الصيف بلقب "تصدي للصيف"Summer Fun Fair لهذا العام الذي قدم سلسلة من الفعاليات المشوقة والحصرية داخل اللعبة بالتعاون مع أنغامي، بما في ذلك حفلات موسيقية لعدد من أهم الموسيقيين مثل Jara و Abboud Star و Zena Emad للجماهير.


كجزء من الفعالية، سيكون لاعبو ببجي موبايل على موعد مع مجموعة من المكافآت والمزايا، بما في ذلك عدد من اشتراكات أنغامي بلَس، ويستطيع اللاعبون الحصول عليها عبر الضغط على زر الهدية لفتح صفحة الفعاليات وكسب اشتراكات أنغامي بلَس.

 

المصدر - نواعم 

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