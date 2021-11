بنترست تدخل في التسوق المباشر

الوكيل الإخباري - تدخل منصة بنترست في التسوق المباشر كجزء من تحولها لتصبح موطنًا لمحتوى صناع المحتوى بدلًا من كونها مجرد موقع تسوق ملهم.





وأعلنت الشركة عن ميزة جديدة في تطبيقها تسمى Pinterest TV، وهي سلسلة من مقاطع الفيديو المباشرة والأصلية والقابلة للتسوق التي تركز على مجالات مثل الطعام والمنزل والأزياء والجمال والأعمال اليدوية وغير ذلك الكثير.





وتصل الحلقات ابتداءً في 8 نوفمبر، وتكون متاحة للعرض عند الطلب. ويستضيف منشئو محتوى المنصة العروض وتتضمن ميزة الدردشة حيث يمكن للمشاهدين طرح الأسئلة والمشاركة في التجربة.



وتتضمن المجموعة الأولى من برامج Pinterest التلفزيونية:



1 - Christian On من مصمم الأزياء الأمريكي كريستيان سيريانو.

2 - Unfail My للمخرجة وكاتبة السيناريو مونيكا سورياج التي ينضم إليها صانعو الطعام عبر الموقع لتقديم أطباق للطهاة.

3 - Tom Tries الذي يضم الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية في الغوص، توم دالي، وهو أيضًا معلم حياكة يخطط لتعلم مهارات جديدة.

4 - Manny Does من رائدة الأعمال التجميلية ماني موا التي تركز على احتياجات الجمال الشائعة في العطلات.

5 - Buy This للممثلة الكوميدية روبين شال التي تعرض مع صناع المحتوى منتجات من علامات تجارية مثل Patagonia و Melody Ehsani و Crown Affair.

ولدعم العملية الإبداعية، تطلق المنصة أيضًا استوديو افتراضي، حيث يعمل المنتجون مع صناع المحتوى لمساعدتهم في تطوير المحتوى وتقديم دعم الصوت والفيديو، حتى يتمكنوا من البث المباشر بسهولة أكبر.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية