الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

الوهادنة يكشف أسباب زيادة اصابات كورونا في المملكة

التربية : لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حجازي والرواجفة

بحث التخصصات الزراعية الراكدة والمطلوبة في سوق العمل

العثور على جثة شاب داخل منزله في عمان

بلدية اربد : لم نغلق جسوراً للمشاة

امين عام سلطة المياه :يستعرض تحديات المياه في قمة غلاسكو للمناخ

وفاة عشريني غرقا في سد الملك طلال

التنمية تعمم .. لا عمل للحضانات المنزلية دون ترخيص

أكثر أسماء الذكور والإناث أطلقها الأردنيون على مواليدهم في 2021

الأربعاء، 03-11-2021 03:20 م

بنترست تدخل في التسوق المباشر

تحميل-بنترست


الوكيل الإخباري - تدخل منصة بنترست في التسوق المباشر كجزء من تحولها لتصبح موطنًا لمحتوى صناع المحتوى بدلًا من كونها مجرد موقع تسوق ملهم.

اضافة اعلان

وأعلنت الشركة عن ميزة جديدة في تطبيقها تسمى Pinterest TV، وهي سلسلة من مقاطع الفيديو المباشرة والأصلية والقابلة للتسوق التي تركز على مجالات مثل الطعام والمنزل والأزياء والجمال والأعمال اليدوية وغير ذلك الكثير.

وتصل الحلقات ابتداءً في 8 نوفمبر، وتكون متاحة للعرض عند الطلب. ويستضيف منشئو محتوى المنصة العروض وتتضمن ميزة الدردشة حيث يمكن للمشاهدين طرح الأسئلة والمشاركة في التجربة.

وتتضمن المجموعة الأولى من برامج Pinterest التلفزيونية:


1 - Christian On من مصمم الأزياء الأمريكي كريستيان سيريانو.
2 - Unfail My للمخرجة وكاتبة السيناريو مونيكا سورياج التي ينضم إليها صانعو الطعام عبر الموقع لتقديم أطباق للطهاة.
3 - Tom Tries الذي يضم الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية في الغوص، توم دالي، وهو أيضًا معلم حياكة يخطط لتعلم مهارات جديدة.
4 - Manny Does من رائدة الأعمال التجميلية ماني موا التي تركز على احتياجات الجمال الشائعة في العطلات.
5 - Buy This للممثلة الكوميدية روبين شال التي تعرض مع صناع المحتوى منتجات من علامات تجارية مثل Patagonia و Melody Ehsani و Crown Affair.

 

ولدعم العملية الإبداعية، تطلق المنصة أيضًا استوديو افتراضي، حيث يعمل المنتجون مع صناع المحتوى لمساعدتهم في تطوير المحتوى وتقديم دعم الصوت والفيديو، حتى يتمكنوا من البث المباشر بسهولة أكبر.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
617e1430-01e0-4aad-a19a-d519259e8c3e_16x9_1200x676

مايكروسوفت تحذر من زيادة استهداف الحسابات السحابية

جهاز-كروم-بوك

مبيعات كروم بوك انخفضت بشدة

Windows-Defender

Microsoft Defender يخضع لإصلاح شامل

303026-ec57cbf88925ff8798970c001e7287ab

أفضل إضافات لمنصة Trello لإدارة الأعمال

Gear-Microsoft_Word_Version_hist-1130x639

خطوات استعادة المستندات المحذوفة عبر أنظمة مايكروسوفت

whatsapp-in-app-banner-to-address-privacy-policy-update

تحديث جديد لـواتسآب يثير 3 ميزات جديدة

أخبار متعلقة
wersm-shop-now-instagram

إنستغرام تعزز التسوق عبر البث المباشر