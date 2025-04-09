تحذير من ثغرات خطيرة في أجهزة أبل تتطلب التحديث الفوري

الوكيل الإخباري- حذرت الحكومة الهندية مستخدمي أجهزة آبل من ثغرات أمنية شديدة الخطورة قد تسمح للمخترقين بالسيطرة على الأجهزة أو سرقة البيانات الشخصية، أصدر فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب التابع لوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند، والمعروف باسم “CERT-In”، تنبيهًا أمنيًا يدعو فيه المستخدمين إلى تحديث أجهزتهم فورًا لتفادي المخاطر.

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تشمل هذه الثغرات عددًا من الأخطاء البرمجية مثل سوء التعامل مع البيانات، والوصول غير المصرح به إلى الذاكرة، وعدم التحقق من مدخلات المستخدم، والتعامل الخاطئ مع مسارات الملفات.

تؤثر هذه الثغرات على أجهزة متعددة، من بينها الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، الحواسب المحمولة، أجهزة التلفاز الذكية، ونظارات الواقع الافتراضي.



الأجهزة التي لم يتم تحديثها إلى الإصدارات التالية تعتبر معرضة للخطر:

• نظام التشغيل iOS وiPadOS قبل الإصدار 18.4 و17.7.6 و16.7.11 و15.8.4

• أنظمة macOS Sequoia قبل 15.4، وSonoma قبل 14.7.5، وVentura قبل 13.7.5

• نظام tvOS قبل 18.4

• نظام visionOS قبل 2.4

• متصفح Safari قبل 18.4

• برنامج Xcode قبل 16.3



يحذر الخبراء من أن التأخر في تثبيت التحديثات قد يؤدي إلى تسلل البرمجيات الخبيثة، أو فقدان التحكم في الجهاز، أو تسريب البيانات الحساسة. يُنصح المستخدمون باتباع الخطوات التالية لتحديث أجهزتهم:



• في أجهزة آيفون وآيباد: الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج

• في أجهزة ماك: إعدادات النظام ثم عام ثم تحديث البرامج

• في باقي الأجهزة مثل Apple TV: من الإعدادات ثم النظام ثم تحديثات البرامج



كما تنصح آبل بتفعيل خاصية التحديث التلقائي لضمان حماية الجهاز من الثغرات في المستقبل.