تطبيق سري عبر هواتف بيكسل

الوكيل الإخباري - جرى استخدام التطبيق في التواصل بين المجرمين وفي التخطيط للعمليات الإجرامية، وبالتالي، ومع مرور الوقت والتنصت المستمر على هؤلاء المجرمين، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من جمع كمية ضخمة من المعلومات.



ولاحقًا، ومع آلاف الأدلة التي أصبح يمتلكها. نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي في إلقاء القبض على مئات المجرمين الخطرين الذين اعترفوا بكل شيء دون علمهم عبر برنامج Anom وتلك الهواتف الشديدة الأمان.

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وكانت الشركة التي أسسها مكتب التحقيقات الفيدرالي تبيع الهواتف على أنها هواتف آمنة وتهتم بالخصوصية.



ولكن هذه الأمور لا تجذب المجرمين فقط، بل المستخدمين العاديين أيضًا. ولهذا فإن عددًا كبيرًا من هذه الهواتف قد انتشر في الأسواق بين المستخدمين العاديين.



وقد تم تداول هذه الهواتف بين المستخدمين مع جهل منهم بكينونتها. حيث عاملوها كأنها هواتف عادية جدًا. ولكن مصادر مثل Vice قد تمكنت من الوصول لهذه الهواتف. ليعرفوا بعدها أنها هواتف قديمة من فئة A من هواتف بيكسل، مثل Pixel 3a وPixel 4a.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



