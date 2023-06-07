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الأربعاء، 07-06-2023 04:57 م

تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لتوثيق النفايات البلاستيكية

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الوكيل الإخباري - أعلن المعهد الألماني لأبحاث الذكاء الاصطناعي (دي إف كيه آي)، في مدينة أولدنبورج شمال غرب ألمانيا، عن تطوير عدة أنظمة تعمل بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في توثيق النفايات البلاستيكية في أسطح البحار العالمية.

وأوضح المعهد أنه يطور هذه الأنظمة لمشروع "بلاستيك أوبس+" مشيراً إلى أنه سيتم إرفاق هذه التقنية بطائرات مراقبة، وذكر أن الطلعات التجريبية الأولى سارت شكل مرضٍ.

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وأضاف المعهد أن الهدف على المدى البعيد هو تزويد طائرات المراقبة التي تعمل في كل أنحاء العالم بأجهزة استشعار تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقال إنه بهذه الطريقة يمكن إجراء تسجيل مستمر وشامل لحجم النفايات البلاستيكية.


يذكر أن الحكومة الألمانية تدعم المشروع الذي يقوده المعهد بـ 1.9 مليون يورو.
من جانبه، قال مدير المشروع كريستوف تولن:" نفترض مع نهاية المشروع في مارس (آذار) 2025 توافر نموذج أولي قابل للاستخدام".
وأضاف تولن أنه لا توجد حتى الآن خطة زمنية بخصوص موعد تطوير هذه التكنولوجيا بشكل يؤهل لطرحها في الأسواق.

 

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