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الثلاثاء، 13-04-2021 01:10 م

ثغرة أمنية جديدة تفاجئ الملايين من مستخدمي واتسآب

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الوكيل الاخباري - اكتشف خبراء ثغرة أمنية جديدة في "مسنجر" و"واتسآب"، التي تمكن المهاجمين من حظر حسابك، وفق ما نشرته مجلة "فوربز" الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن المهاجمين يستغلون "نقطتي ضعف" في التطبيق، هما الارتباط برقم هاتف، والقدرة على حرمان المستخدم من الوصول إلى الحساب، عن طريق كتابة طلب استئناف إلى خدمة الدعم، وفقا لما نشرته المجلة على موقعها الإلكتروني.

عند إدخال رقم هاتف في التطبيق، تطلب الخدمة رمز تأكيد، الذي يتم إرساله عادة عبر الرسائل القصيرة أو الاتصال.

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وهنا يقوم المهاجمون بإدخال رمز خاطئ ثم يطلبون رمزا جديدا حتى يحظر واتسآب خيار إعادة تعيين الرمز لمدة اثنتي عشر ساعة.


ثم يرسل المهاجمون طلبا للدعم الفني للمسنجر من أجل حظر الحساب بسبب فقدان الهاتف، موضحين رقم هاتف الضحية.


وفقا للخبراء، تكمن المشكلة في حقيقة أن "واتسآب" يعالج هذه الطلبات تلقائيا، ولا يتحقق ما إذا كان الطلب قد تم إرساله بالفعل من قبل صاحب الحساب الحقيقي.


يمكن للمستخدم محاولة استعادة الوصول بعد اثنتي عشرة ساعة، إذا لم يكن لدى المحتال الوقت لبدء الإجراء بأكمله مرة أخرى.


أكد كاتب المنشور، زاك دوفمان، أن المالك يمكن أن يفقد الوصول إلى حسابه بشكل دائم.


وأوضح أنه إذا استفز أحد المهاجمين إطلاق تقرير مدته 12 ساعة ثلاث مرات، فعندئذ في المرة الثالثة سيطلب المسنجر الانتظار لثانية واحدة فقط.
بعدها، قد يؤدي إرسال طلب من شخص ما إلى حظر الحساب إلى الأبد.
في هذه الحالة، سيتعين عليك الاتصال بأخصائيي شركة "واتسآب" لحل هذه المشكلة.

 

سبوتنيك

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