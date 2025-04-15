ثغرة أمنية خطيرة في غوغل مُنذ 16 عاماً

وبحسب موقع "أندرويد هيدلاينز"، تتمثل الثغرة في إمكانية استغلال لون الروابط الأرجواني — الذي يظهر عندما يكون الرابط قد زُوِر مسبقًا — للكشف عن أجزاء من سجل التصفح، وذلك عبر تشغيل نصوص برمجية خفية على مواقع الإنترنت.
خلل في تصميم المتصفح
المثير للقلق أن غوغل اعترفت بأن المشكلة لا تقتصر فقط على الخصوصية، بل ترتبط بـ"خلل جوهري في تصميم المتصفح"، سمح خلال 16 سنة مضت بتتبع المستخدمين، وإنشاء ملفات شخصية عنهم، وحتى تعريضهم لعمليات تصيّد احتيالي.
حل عبر "التقسيم الثلاثي"
ولمعالجة هذه المشكلة، تعمل غوغل على إطلاق ميزة جديدة في تحديثها القادم تسمى "التقسيم ثلاثي المفاتيح"، تُقيّد إمكانية تتبع الروابط التي سبق زيارتها، عبر استخدام ثلاثة عناصر للتحقق قبل اعتبار الرابط "تمت زيارته"، وهي:
عنوان URL الفعلي
الموقع الرئيسي المفتوح
مصدر الإطار الذي يظهر فيه الرابط
من المتوقع طرح هذه الميزة ضمن إصدار "كروم 136"، والمقرر إطلاقه نهاية أبريل 2025، في خطوة تهدف لتعزيز أمان وخصوصية المستخدمين بعد سنوات من الثغرة الصامتة.
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