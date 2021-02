خاصية في واتسآب تسرق حزم الإنترنت

الوكيل الإخباري _ يعد تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" الأكثر استهلاكا لحزم الإنترنت على عكس ما يعتقد المستخدمون وذلك ليس فقط بكثرة ارسال الصور والفيديوهات فيه، بل انه يحتوي على خاصية تمكن التطبيق من استهلاك حزم الإنترنت من خلال بيانات الهاتف الأمر الذي يؤدي إلى نفاذ الانترنت بالكامل لدى المستخدمين دون علمهم.





حيث يؤدي تفعيل خاصية Data and storage إلى سرقة باقة الإنترنت ، وللقيام بإلغاء تفعيل خاصية Data and storage اتبع الخطوات الاتية :





- اضغط على الثلاث نقاط الرأسية للوصول إلى الإعدادات Settings.



- من الإعدادات انقر على خيار استخدام البيانات والتخزين Data and Storage Usage.



- ستظهر لك قائمة جديدة، أسفل تبويب التنزيل التلقائي للوسائط، اضغط على خيار أثناء استخدام بيانات المحمول.



- من القائمة المنبقة يمكنك الاختيار بين الصور Photos، أو المقاطع الصوتية Audio، أومقاطع الفيديو Videos، والمستندات Documents



- قم بتحديد الخيار الذي تريده واضغط تم.

المصدر : صدى البلد