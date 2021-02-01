الإثنين 01-02-2021
الوكيل الاخباري

ارادة ملكية بشأن ناصر جودة

قرار لوزير العمل معن القطامين

تنبيه من الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب

وزير الصحة يكشف عن اجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس

تفويض من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

إرادة ملكية سامية

إرادات ملكية سامية

تطبيق أمني للتواصل مع المواطنين عبر الهواتف الذكية

نقابة المخابز تكشف لـ الوكيل أسعار الخبز

التربية لـ الوكيل : غداً سنعلن موعد نتائج التوجيهي

الإثنين، 01-02-2021 02:09 م

خاصية في واتسآب تسرق حزم الإنترنت

mobile-data-not-working


الوكيل الإخباري _ يعد تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" الأكثر استهلاكا لحزم الإنترنت على عكس ما يعتقد المستخدمون وذلك ليس فقط بكثرة ارسال الصور والفيديوهات فيه، بل انه يحتوي على خاصية تمكن التطبيق من استهلاك حزم الإنترنت من خلال بيانات الهاتف الأمر الذي يؤدي إلى نفاذ الانترنت بالكامل لدى المستخدمين دون علمهم. 


حيث يؤدي تفعيل خاصية Data and storage  إلى سرقة باقة الإنترنت ، وللقيام بإلغاء تفعيل خاصية Data and storage  اتبع الخطوات الاتية : 


- اضغط على الثلاث نقاط الرأسية للوصول إلى الإعدادات Settings.

- من الإعدادات انقر على خيار استخدام البيانات والتخزين Data and Storage Usage.

- ستظهر لك قائمة جديدة، أسفل تبويب التنزيل التلقائي للوسائط، اضغط على خيار أثناء استخدام بيانات المحمول.

- من القائمة المنبقة يمكنك الاختيار بين الصور Photos، أو المقاطع الصوتية Audio، أومقاطع الفيديو Videos، والمستندات Documents

- قم بتحديد الخيار الذي تريده واضغط تم.

اضافة اعلان
 

 

المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1293434_0

متصفح منافس لجوجل كروم يطلق ميزات رائعة للمستخدمين

K5SHTJ4J2NEFZOEBIUWVGNTFUI

ميزة جديدة في جوجل كروم لحفظ المقالات

48487

5 ميزات خارقة في تطبيق تيليجرام

thumbs_b_c_74da56eb360232f0002851e478b0d840

تويتر يعمل على دمج النشرات الإخبارية عبر منصته

31-01-21-442080662

جوجل يعيد تطبيق المراسلة إليمنت إلى متجره بعد حذف خاطئ

18-1-2021_13_48_10_GomhuriaOnline_1610970490

بالخطوات .. كيفية تخصيص خلفية دردشة في تطبيق سيجنال

أخبار متعلقة
thumb (Custom)

واتسآب في أول تعليق رسمي على الضجة العالمية بشأن تحديثه المصيري

bb687953-5335-480e-83b1-4829850f3201 (Custom)

ثغرة جديدة في واتساب تكشف معلومة مهمة على بحث جوجل

12021919588808098556

قرار عاجل من واتسآب عقب احتجاجات المستخدمين

1434813_0 (Custom)

أيهما أفضل من حيث الخصوصية سيغنال أم واتسآب؟

52141889_401 (Custom)

رسالة زائفة تجول واتسآب والتطبيق يُحذّر من خطورتها

5692605151610356475 (Custom)

سيجنال يغري مشتركي واتساب بمزايا جديدة