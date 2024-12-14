عالميا.. ابتكار قارب شمسي بالذكاء الاصطناعي ينقي 2.5 مليون لتر من المياه يومياً

الوكيل الإخباري- في مبادرة رائدة تهدف إلى مكافحة تلوث المياه وتحسين جودة المياه العذبة، تقود شركة "إيكوبيس" الناشئة في كوريا الجنوبية جهودًا مبتكرة باستخدام روبوتات متطورة وذكاء اصطناعي وبيانات ضخمة. وتوفر هذه الشركة حلولًا ذكية لإدارة جودة المياه في البحيرات والخزانات ومصادر إمدادات المياه، محليًا ودوليًا.

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وكشف الرئيس التنفيذي، تشاي إن وون، عن التزام الشركة بتحويل حالة المسطحات المائية العذبة عالميًا، وفقًا لـ**"إنترستينغ إنجينيرينغ"**.



وأحد أبرز ابتكارات الشركة هو القارب الشمسي الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والمعروف باسم "قارب الشفاء".



ويتميز القارب بتصميم مستوحى من الحصى الطبيعية، مما يضفي عليه جمالية متناغمة توفر راحة بصرية. يتمتع القارب بفترة تشغيل تصل إلى 24 ساعة يوميًا، وقادر على تصفية 2.5 مليون لتر من المياه، مع إمكانية استيعاب ثمانية ركاب. يجمع القارب بين كونه أداة لتنقية المياه ومنصة لتجارب طعام فريدة على الماء.



أحد أبرز ميزات "قارب الشفاء" هو تعدد وظائفه.



في النهار: يوفر جولات استكشافية لمدة 30 دقيقة تسلط الضوء على مرافق المياه العذبة المحلية وتروج للمواقع السياحية القريبة عبر شاشات رقمية ورسوم متحركة.



أما ليلاً: يتحول إلى منصة نابضة بالحياة تقدم أطباقًا من إعداد أشهر الطهاة، وتستضيف فعاليات مثل عروض الألعاب النارية المائية.



ونال هذا القارب تقديرًا كبيرًا من خلال حصوله على جائزة الابتكار المرموقة في معرض CES 2025 المرتقب في لاس فيغاس، ما يعكس التأثير المحتمل لهذا الابتكار في تعزيز استدامة المياه العذبة.

بالإضافة إلى "قارب الشفاء"، طورت الشركة روبوتات أصغر حجمًا قادرة على تصفية ما بين 100,000 و500,000 لتر من المياه يوميًا.



كما توفر محطة البحيرة المبتكرة التابعة لها قدرة على تنظيف ما بين 5 إلى 12 مليون لتر يوميًا حسب السعة المركبة، ما يشكل قفزة نوعية في تقنيات إدارة المياه الصديقة للبيئة.

