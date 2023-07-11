كيف تحافظ على خصوصية حسابك في تطبيق ثريدز

الوكيل الإخباري - منذ استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر في أكتوبر 2022، خضعت المنصة للعديد من التغييرات التي دفعت الكثير من المستخدمين إلى تجربة بدائل، مثل: منصة Mastodon، لكنها لم تشهد إقبالًا كبيرًا، وقبل بضعة أيام أطلقت شركة ميتا (Meta) تطبيق Threads، الذي يُعد نسخة أفضل من تويتر ويقدم تجربة استخدام أسهل من Mastodon، وحقق أكثر من 10 ملايين اشتراك بعد سبع ساعات من إطلاقه فقط.

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لا بد أنك تفكر في تجربته، ولكن قبل إنشاء حساب في ثردز، تجب معرفة كيفية الحفاظ على خصوصيتك عند إعداد حسابك في Threads، وهذا ما سنوضحه في هذا المقال:



كيفية إنشاء حساب في Threads:

جعلت ميتا عملية إنشاء حساب Threads سهلة جدًا وتعتمد بشكل أساسي على ربطه بحسابك في إنستغرام، لكن تجب معرفة أن هذه العملية دائمة، وسيؤدي حذف حسابك في Threads إلى حذف حسابك في إنستغرام أيضًا.



لذا، يُوصى بإنشاء حساب إنستغرام منفصل لتطبيق Threads ما لم يكن لديك متابعون مهمون في إنستغرام، حتى تتمكن من حذف حساب Threads بأمان لاحقًا دون التأثير في حسابك في إنستغرام.



وإذا لم يكن لديك حساب في إنستغرام، فيجب إنشاء حساب، لأنك لن تتمكّن من استخدام Threads بدون حساب إنستغرام.



إليك كيفية إنشاء حساب في Threads:

نزّل تطبيق Threads من آب ستور أو متجر غوغل.

انقر فوق تسجيل الدخول باستخدام إنستغرام.



سيُنشئ Threads حسابًا شخصيًا باستخدام صورة حسابك في إنستغرام واسم المستخدم والمعلومات التي أضفتها في قسم Bio في إنستغرام، لكن يمكنك تغيير أي معلومات بالنقر فوق زر الحساب الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية من شاشة التطبيق، ثم انقر فوق (تحرير الحساب) Edit profile.



يمكنك تحميل صورة جديدة وكتابة Bio مختلف وإضافة رابط إلى حسابك. ولكن لا يمكن أن يختلف اسم المستخدم في Threads عن اسم المستخدم في إنستغرام.

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