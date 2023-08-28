الثلاثاء 29-08-2023
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كيف توقف تنصت وتجسس هاتفك عليك الآن؟!

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الوكيل الاخباري- تقوم معظم تطبيقات الهواتف الذكية بجمع بياناتك بشكل مستمر، ليتم بيعها بعد ذلك إلى شركات الإعلان، ما يفسّر ظهور منتجات ذكرتها بشكل عابر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المدافع عن خصوصية البيانات، غايل دوفال، إن من الممكن، لحسن الحظ، تغيير الإعدادات حتى لا يحدث هذا.

ويقول إن خصوصية البيانات الضعيفة والإعلانات الشخصية تساهم بشكل مباشر في زيادة الوقت الذي تقضيه عبر الإنترنت، والشراء الاندفاعي وحتى تفاقم مشاكل الصحة العقلية.

ووجدت الأبحاث التي أجرتها TASO في عام 2022 أن 79% من الأشخاص كانوا قلقين بشأن استخدام شركات التكنولوجيا عبر الإنترنت لبياناتهم، وشعر 65% بعدم الارتياح عند مشاركة بياناتهم لاستخدام الخدمات مجانا.

اضافة اعلان

 

تحقق من التطبيقات التي تستخدم بياناتك

 

قم بتشغيل حماية البيانات المتقدمة على "آيفون"

 

التوقف عن استخدام خرائط غوغل

 

إيقاف تشغيل المساعد الصوتي

 

إلغاء تثبيت التطبيقات التي لا تستخدمها

 




 

 


 

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