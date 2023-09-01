لكل مالكي المركبات .. لا تتجاهل هذه العلامة اذا ظهرت على كمبيوتر السيارة

الوكيل الإخباري - عندما يتعرف الكمبيوتر الداخلي لسيارتك على وجود مشكلة في المحرك أو ناقل الحركة، فإنه يقوم بتشغيل ضوء فحص المحرك.



يمكن أن تتراوح أسباب تشغيل ضوء فحص المحرك بين أمر بسيط مثل غطاء الوقود غير المغلق، وما هو أكثر خطورة، مثل "المحول الحفاز" المعيب.

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وقد يصل الأمر لأن يكون علامة على فشل المحرك، فيما يمكن أن يؤدي تجاهل المشكلة إلى تحويل الحل السريع المحتمل، لإصلاح مكلف يستغرق وقتًا طويلاً.



وتتضمن الأسباب البسيطة والرئيسية الشائعة لظهور ضوء فحص المحرك، غطاء وقود غير مغلق بإحكام أو مشكلة داخلية في المحرك أو في المحول الحفاز أو شمعات الاشتعال المعيبة أو أسلاك شمعات الإشعال أو ملفات الإشعال.



كما أن وجود خلل في حساس الأوكسجين أو في جهاز استشعار تدفق الهواء أو خزان وقود سيء، أو مشاكل في نظام بخ الوقود.



وبمجرد ملاحظة ظهور ضوء فحص المحرك، انتبه إلى كيفية قيادة السيارة، وتوجه إلى أقرب ميكانيكي لفحص السيارة.



وإذا بدا أنها تعمل بشكل جيد، يمكنك التحقق من بعض الأشياء بنفسك قبل التوجه إلى الميكانيكي.



فهناك بعض الحلول البسيطة إذا ظهر ضوء فحص المحرك بعد تعبئة الوقود.

ويعد غطاء خزان الوقود المفكوك أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لإضاءة ضوء فحص المحرك، لذلك تأكد من إغلاق الغطاء بشكل آمن ومحكم.



وإذا كان خزان الوقود سيئاً في السيارة، فقد يضيء ضوء فحص المحرك. كذلك على سبيل المثال، إذا كانت سيارتك مصممة للعمل بالوقود الممتاز بدرجة أوكتان 95 إلى 98، فقد يواجه المحرك صعوبة في العمل بالوقود العادي بمستوى 87 أوكتان.



ويمكنك حل هذه المشكلة بأمان عن طريق إجراء عملية تصريف احترافية لخزان الوقود في سيارتك.



وإذا كان عليك القيادة حتى يفرغ الخزان مرة أخرى، فقد لا يتسبب ذلك في أضرار جسيمة، طالما أن سيارتك لا تظهر علامات ارتفاع درجة الحرارة أو ضعف أداء المحرك.



وإذا كنت تشك أن أمراً يتسبب في تشغيل ضوء فحص المحرك، فالطريقة الأكثر ضمانًا لفحصه هي قراءة رمز التشخيص الموجود في الكمبيوتر الداخلي للسيارة.



وفي حال كانت لديك خبرة في العمل مع السيارات، يمكنك القيام بذلك في المنزل باستخدام سكانر OBD 2..



أحيانًا يتم الخلط بين ضوء فحص المحرك وضوء الصيانة المطلوبة، على الرغم من عدم وجود علاقة بينهما.



وتضيء مصابيح الصيانة المطلوبة عندما تكون سيارتك جاهزة للخدمة الروتينية، وتتضمن أمثلة الخدمات الروتينية تغيير الزيت.



ومع ذلك، فإن ضوء فحص المحرك يعد إشارة إلى حدوث أمر غير متوقع.



وتحتوي بعض موديلات السيارات الأكثر حداثة على أضواء فحص المحرك بألوان وأوضاع مختلفة لمساعدتك في تحديد مدى خطورة المشكلة.



إذا كانت سيارتك تحتوي على هذه الميزة وكان ضوء فحص المحرك يومض وينطفئ بشكل متقطع أو يتوهج باللون الأحمر، فهذه علامة على أنه يجب عليك عرض سيارتك على ميكانيكي في أقرب وقت ممكن.



واعتمادًا على طراز سيارتك، قد يشير الضوء الأصفر أو البرتقالي الثابت إلى مشكلة أقل خطورة.



ومع ذلك، ما تزال هذه علامة على أنه يتعين عليك تحديد موعد لتشخيص المشكلة وحلها بأسرع وقت ممكن.



وقد يؤدي تجاهل الضوء وتأجيل زيارة الميكانيكي إلى مشكلات أكثر تكلفة واستهلاكًا للوقت، سيتوجب عليك التعامل معها في المستقبل.



وقد تتفاقم المشكلة التي تسببت في تشغيل ضوء فحص المحرك في المقام الأول، أو تؤثر على جوانب أخرى من محرك سيارتك أو ناقل الحركة، كما قد يؤدي تجاهل المشكلة أيضًا إلى المزيد من الأضرار طويلة الأمد.