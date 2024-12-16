مايكروسوفت تختبر تبادل الملفات بين الهواتف والكمبيوترات بنظام ويندوز

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه يمكن للمستخدمين المشتركين في خدمة "ويندوز إنسايدر" تنزيل أحدث إصدار من تطبيق فون لينك وتفعيل الخاصية الجديدة لكي يتم البدء في تبادل الملفات بين أي هاتف آيفون وأي كمبيوتر شخصي.
يذكر أن مايكروسوفت كشفت إصدار فون لينك لنظام التشغيل "آي.أو.إس" في العام الماضي، ويسمح لمستخدمي هواتف آيفون بإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية وإرسال واستقبال الرسائل ، و الوصول إلى أرقام الهواتف المسجلة على هواتفهم ورؤية التنبيهات التي تصل إلى هواتفهم مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز.
وكان هذا التطبيق متاحاً في السابق لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.
-
أخبار متعلقة
-
أبل تتيح خاصية إضافة طبقات صوتية إلى تطبيق فويس ميموز
-
عالميا.. ابتكار قارب شمسي بالذكاء الاصطناعي ينقي 2.5 مليون لتر من المياه يومياً
-
ضربة لـ"تيك توك".. دعوة للاستعداد لحذف التطبيق الصيني في اميركا
-
يوتيوب يتيح الدبلجة التلقائية بالذكاء الاصطناعي لأكبر عدد من صناع المحتوى
-
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الخرائط العالمية عبر تقنيات ثلاثية الأبعاد
-
توضيح هام من ميتا حول العطل الذي ضرب منصاتها
-
كيفية إنشاء روتين تمارين مخصصة على "Galaxy Watch"
-
تحديث Pixel Drop الأخير يسبب مشكلات بـ"أندرويد أوتو"