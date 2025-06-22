محتوى بلا بشر… الذكاء الاصطناعي يغزو "تيك توك" والارباح تتضاعف

وحقق عدد من المؤثرين أرباحًا ضخمة من هذه التقنية، سواء من خلال العوائد الإعلانية أو التسويق للمنتجات داخل المقاطع المُنتجة آليًا، دون الحاجة للظهور الشخصي أمام الكاميرا.
ويرى خبراء الاقتصاد الرقمي أن هذه الظاهرة تمهّد لنموذج جديد في صناعة المحتوى، يعتمد على شخصيات رقمية تولّدها أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يفتح المجال لصانعي محتوى جدد يمتلكون مهارات تقنية أكثر من المهارات الإبداعية التقليدية.
لكن في المقابل، يعبّر العديد من صناع المحتوى التقليديين عن قلقهم من تهميش الإبداع البشري، في ظل تصاعد دور الآلة في توليد الأفكار وتنفيذها. وهو ما يطرح تساؤلاً جوهرياً:
هل نحن أمام خطر على المبدعين الحقيقيين؟ أم ولادة شكل جديد من الإبداع الهجين؟
-
أخبار متعلقة
-
خلل في "Microsoft Family Safety" يمنع تشغيل متصفح كروم على ويندوز
-
عقوبة من "يوتيوب".. ما القصة؟
-
OpenAI تُطلق خدمة جديدة لتوليد الصور عبر واتساب
-
إشعارات أندرويد.. فخ أمني قد يهدد خصوصيتك في أي وقت
-
لتحقيق إيرادات إضافية.. قرار جديد من واتساب
-
سناب شات تضيف أدوات جديدة لتسهيل إنشاء المحتوى
-
ماتيل تعقد شراكة مع OpenAI لإدخال الذكاء الاصطناعي إلى عالم الألعاب
-
iOS 26 ينهي معاناة مستخدمي آيفون مع نغمات الرنين