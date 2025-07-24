واتساب يختبر ميزة "التلخيص السريع" لتسهيل متابعة الرسائل الطويلة

الوكيل الإخباري- بدأ تطبيق واتساب باختبار ميزة جديدة تُعرف باسم "التلخيص السريع" (Quick Recap) على نظام أندرويد، تهدف إلى تسهيل مراجعة الرسائل غير المقروءة في المحادثات الطويلة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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وبحسب موقع WABetaInfo، ظهرت الميزة في النسخة التجريبية رقم 2.25.21.12، وتتيح للمستخدم اختيار ما يصل إلى خمس محادثات للحصول على ملخصات مفصّلة لأهم الرسائل، دون الحاجة لقراءتها واحدة تلو الأخرى.



يتم الوصول إلى الميزة من القائمة العلوية للتطبيق، ويُشترط تفعيلها يدويًا من الإعدادات، فيما لا تشمل المحادثات المحمية بخاصية "خصوصية الدردشة المتقدمة".



وأكدت "ميتا" أن التلخيص السريع يعتمد على بنية حوسبة موثوقة (TEE)، لضمان الخصوصية ومنع وصول أطراف خارجية إلى البيانات أثناء المعالجة. الميزة لا تزال قيد التطوير، ولم يُحدد بعد موعد إطلاقها رسميًا.