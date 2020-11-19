يوتيوب يضيف رابط لقاحات كورونا لمكافحة المعلومات الخاطئة

الوكيل الإخباري _ تسعى شركة "ألفابت" المالكة لموقع يوتيوب، الى اضافة رابطًا لتقديم معلومات حول تطوير لقاحات COVID-19 إلى لوحة فيروس كورونا على موقعها، وذلك لتوسيع جهودها لمكافحة المعلومات الخاطئة المتعلقة بالوباء.

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وحسبما اشارت الشركة في بيان : "إن الرابط سيرسل المستخدمين مباشرة إلى معلومات لقاح COVID-19 الرسمية من مصدر خارجي مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أو منظمة الصحة العالمية، حيث يأتى ذلك بعدما انتشرت نظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة حول لقاحات فيروس كورونا الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من خلال الشخصيات المضادة للقاحات على يوتيوب ومقاطع الفيديو الفيروسية التي يتم مشاركتها عبر منصات متعددة".



المصدر : اليوم السابع

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