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الجمعة، 13-05-2022 03:37 م

أبو ردينة: الهجوم الإسرائيلي على جنين والقدس يدفع نحو الانفجار

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة


الوكيل الإخباري - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الهجوم الذي تتعرض له مدينة جنين ومخيمها والذي أدى إلى اصابة واعتقال العشرات من ابناء الشعب الفلسطيني يأتي استمراراً للحرب الإسرائيلية المتواصلة على الشعب ومقدساته.

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وأضاف أبو ردينة في بيان صحفي له اليوم الجمعة، أن استمرار الهجوم على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، تزامنا مع مواصلة الاقتحامات والاعتداءات في مدينة القدس المحتلة وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، واستمرار سياسة الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية هو ما يخلق المزيد من أجواء التوتر والتصعيد الذي تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنه.

وتابع أبو ردينة، إن ما يجري في مدينة جنين ليس حادثا منعزلا عن ما يجري في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية، وهي سياسة ستدفع الأمور نحو الانفجار الشامل الذي لا يمكن السيطرة عليه إطلاقا. وقال أبو ردينة، نطالب الإدارة الاميركية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا الهجوم الإسرائيلي الذي يجعل الوضع يصل إلى مرحلة اللاعودة، التي لا يمكن توقع نتائجها.



 




 

 


 

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