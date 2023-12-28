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الخميس، 28-12-2023 09:14 ص

أردوغان: جامعاتنا مفتوحة لعلماء العالم المدافعين عن غزة

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن جامعات بلاده مفتوحة أمام علماء العالم المدافعين عن قطاع غزة، ممن يواجهون ضغوطاً في جامعاتهم الحالية.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.


وأعرب الرئيس أردوغان، عن اعتقاده بأن "المشاهد المخزية التي حدثت في جامعات تعتبر مرموقة في الغرب بعد أزمة غزة ستؤدي إلى تسريع عملية أخرى".


ولفت في هذا الصدد إلى أن "الوحشية الإسرائيلية، التي أودت بحياة أكثر من 21 ألف فلسطيني بريء في غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشفت بشكل صريح عن الذين يدافعون حقًا عن حقوق الإنسان وكرامته، وأولئك الذين يستغلونها فقط"


 




 

 


 

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