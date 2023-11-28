أسماء 50 أسيرة صادق الاحتلال على إطلاق سراحهن

الوكيل الإخباري - نشر تلفزيون نابلس قائمة بأسماء 50 أسيرة من الداخل والقدس والضفة نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة القضاء الاسرائيلية تمهيدا للإفراج عنهن خلال صفقة التبادل.
وتاليا الاسماء:
1-ازدهار محمد حوراني / الداخل
2- اميمة عبد الله بشارات / الضفة
3- احلام ابراهيم مصاروة / الداخل
4- آيات سعيد عثاملة / الداخل
5- آية احمد خطيب / الداخل
6- آية جلال تميمي / القدس
7- آلاء شكري شحادة / الداخل
8- أماني جمال عثمان / الضفة
9- أسيل حسين سويطات / الداخل
10-أسيل سميح خضر / الضفة
11-أسيل عبد الوهاب ابراهيم / الداخل
12-أسماء حسن ابو تكفة / الضفةً
13-دانا يوسف خوري / الداخل
14-دانيا صقر حناتشة / الضفة
15- هالة عمر غنام / القدس
16- هديل باسم محمد / الداخل
17-هيا نشأت حاج يحيى / الداخل
18-هنادي محمد جبر مكاوي / القدس
19- خديجة احمد ابو غالية / القدس
20-خلود نضال شتيوي / الضفة
21-حنين اكرم المساعيد / الضفة
22- حنين فيصل الزرو / الداخل
23- ياسمين يوسف قدورة / الداخل
24- لما الفاخوري / الضفة
25- لميس ماهر ابو عرقوب / الضفة
26-لانا نادر ابو صلاح / الداخل
27- تمارا معمر حسين ابو لبن / القدس
28- مايا زياد يونس / الداخل
29-ميرفت منير حشيمة / القدس
30-منال سعيد دودين / الضفة
31-ميرفت محمود عبد الرحمن العزة / القدس
32-مريم محمود سلهب / الضفة
33-ندين منيف شبلي / الداخل
34-نوال محمد فتيحه / القدس
35-صابرين علي عطاونة / الداخل
36-سجى عودة اطرش / الداخل
37- سهير اسماعيل برغوثي / الضفة
38- عدن ابراهيم الطوري / الضفة
39-عهد باسم تميمي / الضفة
40 - فاطمة شاهر بلعوم / الضفة
41 -فيروز حسن سلامة / القدس
42 - ربا فهمي عاصي / الضفة
43 -ريتا سليم مراد / الداخل
44-رنا محمد سويلات / الداخل
45-رقية عبد الرحمن عمرو / الضفة
46-شذى محمد برغوثي / الضفة
47-شهد حمد سويطات / الداخل
48-شيماء احمد هندي / القدس
49-شاتيلا سليمان عيادة / الداخل
50 - ثريا محمود ابو الهوى / القدس