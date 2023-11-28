الثلاثاء 28-11-2023
الوكيل الاخباري
 

وظائف شاغرة في مؤسسات رسمية وجامعات - تفاصيل

عمل الأعيان تقر معدل تنظيم العمل المهني كما ورد من النواب

سعر ليرة الذهب الانجليزية والرشادية بالاردن اليوم

وزير الخارجية الإيراني: المقاومة الفلسطينية لم تستخدم سوى 10% من أسلحتها

الخارجية القطرية: نعمل على الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الصحة العالمية: تردي مستشفى الشفاء مأساة

ورشة في مادبا حول قانون الضمان الاجتماعي

بعد تمديد هدنة غزة.. سقوط قذيفة إسرائيلية على جنوب لبنان

غزة: نحتاج مئات الشاحنات من الوقود

معهد الأمن القومي في تل أبيب : حماس انتصرت وهذا الدليل !

عاجل

الخارجية القطرية: نعمل على الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الثلاثاء، 28-11-2023 11:27 ص

أسماء 50 أسيرة صادق الاحتلال على إطلاق سراحهن

442579107767836318816


الوكيل الإخباري - نشر تلفزيون نابلس قائمة بأسماء 50 أسيرة من الداخل والقدس والضفة نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة القضاء الاسرائيلية تمهيدا للإفراج عنهن خلال صفقة التبادل.

اضافة اعلان


وتاليا الاسماء: 
1-ازدهار محمد حوراني / الداخل
2- اميمة عبد الله بشارات / الضفة
3- احلام ابراهيم مصاروة / الداخل
4- آيات سعيد عثاملة / الداخل
5- آية احمد خطيب / الداخل
6- آية جلال تميمي / القدس
7- آلاء شكري شحادة / الداخل
8- أماني جمال عثمان / الضفة
9- أسيل حسين سويطات / الداخل
10-أسيل سميح خضر / الضفة
11-أسيل عبد الوهاب ابراهيم / الداخل
12-أسماء حسن ابو تكفة / الضفةً
13-دانا يوسف خوري / الداخل
14-دانيا صقر حناتشة / الضفة
15- هالة عمر غنام / القدس
16- هديل باسم محمد / الداخل
17-هيا نشأت حاج يحيى / الداخل
18-هنادي محمد جبر مكاوي / القدس
19- خديجة احمد ابو غالية / القدس
20-خلود نضال شتيوي / الضفة
21-حنين اكرم المساعيد / الضفة
22- حنين فيصل الزرو / الداخل
23- ياسمين يوسف قدورة / الداخل
24- لما الفاخوري / الضفة
25- لميس ماهر ابو عرقوب / الضفة
26-لانا نادر ابو صلاح / الداخل
27- تمارا معمر حسين ابو لبن / القدس
28- مايا زياد يونس / الداخل
29-ميرفت منير حشيمة / القدس
30-منال سعيد دودين / الضفة
31-ميرفت محمود عبد الرحمن العزة / القدس
32-مريم محمود سلهب / الضفة
33-ندين منيف شبلي / الداخل
34-نوال محمد فتيحه / القدس
35-صابرين علي عطاونة / الداخل
36-سجى عودة اطرش / الداخل
37- سهير اسماعيل برغوثي / الضفة
38- عدن ابراهيم الطوري / الضفة
39-عهد باسم تميمي / الضفة
40 - فاطمة شاهر بلعوم / الضفة
41 -فيروز حسن سلامة / القدس
42 - ربا فهمي عاصي / الضفة
43 -ريتا سليم مراد / الداخل
44-رنا محمد سويلات / الداخل
45-رقية عبد الرحمن عمرو / الضفة
46-شذى محمد برغوثي / الضفة
47-شهد حمد سويطات / الداخل
48-شيماء احمد هندي / القدس
49-شاتيلا سليمان عيادة / الداخل
50 - ثريا محمود ابو الهوى / القدس


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

وزير الخارجية الإيراني: المقاومة الفلسطينية لم تستخدم سوى 10% من أسلحتها

1587154

الخارجية القطرية: نعمل على الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

044141

الصحة العالمية: تردي مستشفى الشفاء مأساة

1120236104122984340708

الاحتلال يعتقل فلسطينيين شمال سلفيت

2023-11-26_14-32-29_960722

غزة: نحتاج مئات الشاحنات من الوقود

eeee

معهد الأمن القومي في تل أبيب : حماس انتصرت وهذا الدليل !

أخبار متعلقة
146078

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة اليوم

ةةة

حماس والجهاد يدعوان الشعب الفلسطيني لمواجهة شاملة مع الاحتلال

08148418716036504888305166365187

الاحتلال يغلق سوق الخضروات المركزي جنوب نابلس حتى إشعار آخر

م

الإضراب يعم محافظات الضفة

04103068364992303021883720000335

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب مخيم عسكر

10163821586343364985533133588323

الاحتلال يغلق حاجز الجيب في القدس المحتلة