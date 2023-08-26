السبت 26-08-2023
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السبت، 26-08-2023 09:33 ص

أكثر من 625 ألف طالب يتوجهون لمقاعد الدراسة في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - توجّه، أكثر من 625 ألف طالب وطالبة، صباح اليوم السبت، إلى مقاعد الدراسة في جميع محافظات قطاع غزة، في العام الدراسي الجديد 2023-2024.


وأكدت وزارة التربية والتعليم في غزة ، أن من بين هؤلاء الطلبة 305 آلاف في المدارس الحكومية، موزعين على 448 مدرسة، ونحو 300 ألف في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، موزعين على 228 مدرسة، و21 الفا في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 67 مدرسة.


وأشارت إلى أن عدد المعلمين و المعلمات الإجمالي بلغ أكثر من 22 الفا، موزعين على 12 ألفا في المدارس الحكومية، و9300 معلم/ة في مدارس الوكالة، و1300 معلم ومعلمة في المدارس الخاصة.

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وفا


 




 

 


 

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