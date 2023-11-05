أوباما: الجميع متواطئ في حرب غزة والاحتلال لا يطاق

الوكيل الإخباري- تحدث الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، عن الحرب في غزة، قائلاً إن الجميع متواطئ بها و«لا يوجد أحد يداه نظيفتان مما يحدث».

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وقال أوباما في مقابلة مع برنامج «Pod Save America»، أمس (السبت): «إذا كنت تريد حل المشكلة، عليك أن تتقبل الحقيقة كاملة. علينا أن نعترف بأن لا أحد يداه نظيفتان مما يحدث، وأننا جميعاً متواطئون إلى حد ما».



وأضاف الرئيس السابق: «من المهم الاعتراف بحقائق متعددة متناقضة ظاهرياً، وهي أن تصرفات (حماس) كانت مروعة، لكن الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين أيضاً لا يطاقان».



يأتي ذلك بعد يوم من إلقاء أوباما خطاباً أمام منتدى الديمقراطية في شيكاغو، قال فيه إنه «من المستحيل أن تكون محايداً في مواجهة هذه المذبحة. من الصعب أن تشعر بالأمل. إن صور العائلات الحزينة والجثث التي يتم انتشالها من تحت الأنقاض تفرض علينا جميعاً حساباً أخلاقياً»، حسب ما نقلته صحيفة «بوليتيكو» الأميركية.



الشرق الاوسط