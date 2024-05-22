إسرائيل تشتعل غضبا من إعلان "فلسطين مستقلة" وتستدعي سفيريها في النرويج وأيرلندا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، أنها أمرت بالاستدعاء الفوري للسفيرين الإسرائيليين من إيرلندا والنرويج، رداً على قرار البلدين بالاعتراف بدولة فلسطينية.

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واعترفت إيرلندا وإسبانيا والنرويج، الأربعاء، بدولة فلسطينية "مستقلة"، في خطوة قد تتبعها عدة دول أوروبية أخرى رغم التحذيرات الإسرائيلية.



وقال وزير الخارجية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، في بيان: "أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنرويج، لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات".









