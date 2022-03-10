إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

الوكيل الإخباري-أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الخميس، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب، شمال الخليل.

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وأفادت مصادر محلية لـــ"وفا" بأن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام على مدخل المخيم، اقتحمت المخيم وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها القمعية بحق أهالي المخيم، منذ اعدامها الشهيد عمار ابو عفيفة (19 عاما) الاسبوع الماضي، وتنتشر بكثافة في محيط المخيم وتفرض طوقا عسكريا على مداخله.



وفا

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