الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بينهم أشقاء من الخليل

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين بينهم أشقاء من محافظة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أشقاء من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، بعد دهم وتفتيش منزل ذويهم، وهم: رزق وقسام وأحمد الحلايقة.



وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت الشاب محمد اسامة الرجبي، بعد دهم منزله وتفتيشه في مدينة الخليل.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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