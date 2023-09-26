الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين من محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عند حاجز عسكري نصبته على الطريق الالتفافي قرب مدينة الخليل الشاب تامر عبد الرؤوف النتشة واستولت على مركبته، كما اعتقلت من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل الفلسطيني سميح سليمان الحروب، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية عند مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

وفا