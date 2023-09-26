الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا لـ الأميرتين: كل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى

5.26 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة في الأردن

ضبط شخص سرق 50 ألف دينار من داخل إحدى المركبات في اربد

عطلة رسمية في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الخميس

الأردن يشارك في إكسبو الدوحة الاثنين المقبل

المجلس الأعلى للسكان: أكثر من 200 ألف مولود سنويا في الأردن

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الصناعة والتجارة: الكفالات الإلزامية تشمل المركبات الحديثة " البنزين والهايبرد و الكهرباء"

تسجيل أقصر فترة استشفاء بعد عملية استئصال قولون في الحسين الطبية

الصحة: المطاعيم في المدارس والمستخدمة الآن ليست جديدة واعطيت لـ 4 ملايين شخص بحملة 2013 في الأردن

الثلاثاء، 26-09-2023 09:39 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

احتلال8


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين من محافظة الخليل.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عند حاجز عسكري نصبته على الطريق الالتفافي قرب مدينة الخليل الشاب تامر عبد الرؤوف النتشة واستولت على مركبته، كما اعتقلت من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل الفلسطيني سميح سليمان الحروب، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

 

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية عند مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ط

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الأثرية في نابلس

هدم2

الاحتلال يهدم منزلا و"بركسا" شمال أريحا

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اسعاف 5

الشرطة الفلسطينية: مقتل شاب بإطلاق نار في مدينة نابلس

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 4 شبان من رام الله

تنزيل

الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون أمام عمال قطاع غزة

أخبار متعلقة
احتلال 55

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

احتلال 5

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

احتلال 5

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

احتلال 6

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من رام الله

الاحتلال يفتش

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل