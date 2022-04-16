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السبت، 16-04-2022 10:07 ص

إصابة طفل بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم

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الوكيل الإخباري-أصيب فجر اليوم السبت، طفل يبلغ من العمر (١٦ عاما) برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في مواجهات جرت ببلدة الخضر جنوب بيت لحم، تنديدا باقتحام المسجد الأقصى.

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وأفاد الناشط الشبابي أحمد صلاح لـ "وفا"، بأن مواجهات عنيفة اندلعت في منطقة التل بالبلدة القديمة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما ادى الى اصابة الطفل برصاصة في الفخذ، نقل على إثرها الى مستشفى اليمامة في البلدة لتلقي العلاج، كما أصيب عشرات الشبان بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المدمع

 

وفا

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