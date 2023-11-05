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الأحد، 05-11-2023 01:17 م

إصابة فلسطيني بجروح حرجة برصاص الاحتلال واعتقال آخر في الخليل

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الوكيل الاخباري- أصيب مواطن فلسطيني بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، واعتقال آخر، في استهداف مركبتهما عند مدخل الخليل الشمالي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة في منطقة راس الجورة مدخل مدينة الخليل الشمالي، ما ادى الى اصابة أحد راكبيها ويدعى علي صابر الجعبري، بإصابة بالرأس، نقل على أثرها الى مستشفى الميزان لتلقي العلاج، حيث وصفت اصابته بالخطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الراكب الثاني الذي كان بصحبته، دون معرفة هويته بعد.

 




 

 


 

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