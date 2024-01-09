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الثلاثاء، 09-01-2024 11:35 ص

إصابة 15 فلسطينيا بقصف ومواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وطولكرم

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الوكيل الإخباري- أصيب 15 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بمواجهات اندلعت خلال اقتحام الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، وبقصف الاحتلال طائرة مسيرة لمنزل في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

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وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، بأن 6 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، خلال اقتحامه مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.


وأشارت إلى أن قوة اسرائيلية خاصة، تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومخيم عسكر القديم شرقا، من محاور عدة، حيث اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين أدت إلى إصابة أحد الفلسطينيين بالرصاص الحي في الظهر، وخمسة آخرين بمناطق متفرقة من أجسادهم، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.


من جانبه، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 9 فلسطينيين بشظايا نتيجة قصف الاحتلال بطائرة مسيرة منزلا في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.


إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس بالتزامن مع الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم، كما اقتحمت بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم.


يذكر أن 3 فلسطينيين استشهدوا يوم أمس برصاص الاحتلال في ضاحية اكتابا شرقي طولكرم.

 




 

 


 

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