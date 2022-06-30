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الخميس، 30-06-2022 08:01 ص

إصابة 17 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال اقتحام مقام يوسف

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الوكيل الإخباري - أصيب، فجر اليوم الخميس، نحو ١٧ مواطنا برصاص الاحتلال الحي والمطاط خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف شرقي نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ ونقل الى المستشفى، فيما أصيب ١٦ مواطنا بالرصاص المطاطي ٤ منهم نقلو للمشافي، وذلك خلال مواجهات في محيط مقام يوسف.

وأضاف: إن ٤٠ مواطنا اصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، نقل منهم ٤ أطفال ورضيع الى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج، فيما جرى إخلاء عائلتين من منزليهما بسبب الغاز الكثيف.

وذكر جبريل أن خمس حالات حروق وحالتي سقوط جرى التعامل معها في الموقع.

يذكر أن مئات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

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وفا


 




 

 


 

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