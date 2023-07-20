استشهاد شاب خلال اقتحام المستوطنين مقام يوسف في نابلس

الوكيل الاخباري - استشهد الشاب الفلسطيني بدر سامي ربحي المصري (19 عاما)، وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، عقب اقتحام المستوطنين مقام يوسف.

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وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية، من عدة محاور باتجاه شارع عمان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.



وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، إضافة إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين وصفت حالة اثنين منهم بالخطرة، تم نقلهم إلى مستشفى رفيديا.



وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن قوات الاحتلال منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى طفلة رضيعة (12 يوما) أصيبت بالاختناق الشديد بالغاز في منطقة الضاحية، وتم التوجه لها على الأقدام لتقديم العلاج اللازم لها، كما أصيب نحو 30 فلسطينيا بالاختناق.

وفا