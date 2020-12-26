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السبت، 26-12-2020 08:24 ص

تناثر شظايا الصواريخ والزجاج

إصابتان وأضرار مادية جراء قصف الاحتلال لقطاع غزة

غزة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أصيبت، فجر اليوم السبت، طفلة وشاب، بجروح، اثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية عدة مواقع في مدينة غزة.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، أن القصف أسفر عن إصابتين طفيفتين لطفلة تبلغ من العمر ست سنوات، وشاب في العشرينيات، جراء تناثر شظايا الصواريخ والزجاج.

 

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت بخمسة صواريخ موقعاً شرق مدينة غزة، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة بداخله وفي محيطه وانقطاع التيار الكهربائي.

 

أضافت المصادر " شهدت غزة سماع انفجارات في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية لمدينة غزة، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال".


وفي وقت لاحق، استهدفت غارة أرضا زراعية جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.


وأوضح ، نقلا عن مصادر في القطاع ،  أن أضرارا مادية لحقت بمستشفى الدرة للأطفال، ومركز لتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، إضافة الى بعض منازل المواطنين، جراء الغارات العنيفة التي استهدفت موقعاً وأرضا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

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