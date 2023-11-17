كتائب القسام تنشر فيديو حول أسير محتجز لديها توفي بسبب نوبات الهلع جراء قصف الاحتلال

الوكيل الإخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام مقطع فيديو حول أسير محتجز لديها توفي بسبب نوبات الهلع جراء قصف الاحتلال.

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وقالت إن الأسير تلقى رعاية مكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه علماً بأنه مصاب بأمراض مزمنة منها القلب.

وتاليا الفيديو: