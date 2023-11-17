كتائب القسام تنشر فيديو حول أسير محتجز لديها توفي بسبب نوبات الهلع جراء قصف الاحتلال

الوكيل الإخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام مقطع فيديو حول أسير محتجز لديها توفي بسبب نوبات الهلع جراء قصف الاحتلال.
وقالت إن الأسير تلقى رعاية مكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه علماً بأنه مصاب بأمراض مزمنة منها القلب.
وتاليا الفيديو:
#كتائب_القسام توثق بالفيديو : المحتجز "آريه زالمن زدمانوفتش" بطاقة رقم 0010185791 الذى تلقى الرعاية المكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه علماً بأنه مصاب بأمراض مزمنة منها القلب#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/X3H0juCnuj— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 17, 2023