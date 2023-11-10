ارتفاع عدد شهداء موظفي الأونروا في قطاع غزة إلى 100

الوكيل الإخباري - أعلن مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد شهداء موظفي الوكالة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، إلى 100 شهيد.

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وقال لازاريني، عبر منصة "إكس": "أكثر من 100 موظف تابعين للوكالة، أكد استشهادهم في شهر واحد".



وأضاف: "آباء، معلمون وممرضات، أطباء، وموظفو الدعم"، مضيفا: "الأونروا والفلسطينيون في حداد".



وتابع: "هذا دمار... إنهاء هذه المأساة يحتاج إلى وقف إطلاق النار الإنساني الآن".

وكانت الأونروا قد أعلنت، الخميس، استشهاد 7 من موظفيها في قطاع غزة خلال 24 ساعة فقط.

