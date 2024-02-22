الخميس 22-02-2024
الوكيل الاخباري
 

مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب

الأردن يسيّر طائرة مساعدات طبية إلى غزة

القسام تعلن استهداف قوة للاحتلال بخان يونس

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية غدا

خطوط بروكسل الجوية تستأنف رحلاتها لإسرائيل في آذار

الصناعة والتجارة تعلن أبرز ملامح وثيقة السياسة الصناعية

وظائف شاغرة لأعضاء هيئة تدريس - تفاصيل

إيران: إسرائيل انتهكت بشكل جسيم القانون الدولي

بيان صادر عن السفارة الأردنية في مصر

الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

الخميس، 22-02-2024 12:40 م

ارتفاع عدد معتقلي الضفة إلى 7170 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

احتلال 5


الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن عدد المعتقلين من الضفة ارتفع إلى 7170 فلسطينيا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إذ استهدفت كل الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، بشكل غير مسبوق.


واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم امرأة، وطفلان، ومعتقلون سابقون.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
القسام44

القسام تعلن استهداف قوة للاحتلال بخان يونس

IranFlagPicture5

إيران: إسرائيل انتهكت بشكل جسيم القانون الدولي

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

حماس

حماس: العملية البطولية جنوب القدس المحتلة رد طبيعي على مجازر الاحتلال

شهداء

صحة غزة: 97 شهيدًا و132 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية في غزة

2361776-1849188621

السعودية: دول العشرين تتحمل مسؤولية التحرك لإنهاء كارثة غزة

أخبار متعلقة
سجون

استشهاد الأسير الشاويش في سجن "نفحة" للاحتلال

احتلال 5

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة

ط

برنامج الأغذية يحذر من ارتفاع الجوع في الضفة الغربية

11

شهيد برصاص الاحتلال غرب مدينة بيت لحم

ج

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة بينهم امرأتان

احتلال8

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس