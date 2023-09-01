استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال طوباس

الوكيل الإخباري - استشهد شاب فلسطيني اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الشاب عبد الرحيم فايز غنّام (36 عاما) استشهد عقب إصابته برصاص الاحتلال الحي في رأسه.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة عقابا وأصابت أربعة شبان، اثنان منهم بالرصاص الحي، استشهد أحدهما وهو عبد الرحيم غنام، وأصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لتدمير منزل المواطن عبد الرازق قاسم محمد أبو عرة (51 عاما) واعتقاله ونجله بكر (30 عاما) والشاب محمد وليد أحمد أبو عرة (40 عاما).



بترا