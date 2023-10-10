استشهاد صحفيين وإصابة آخر بقصف إسرائيلي غرب غزة

الوكيل الاخباري - استشهد صحفيان وأصيب آخرون بجراح وصفت بالخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، بغارة جوية أثناء تغطيتهم لقصف إسرائيلي لعمارة تضم عدداً من المكاتب الصحفية غرب مدينة غزة.

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وقالت مصادر طبية أن الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح استشهدا أثناء تغطيتهم إخلاء بناية حجي التي هدد الاحتلال بقصفها.



وأفاد شهود عيان بأنه أثناء تغطية الحدث وعلى بعد نحو 150 متر من مكان البناية التي كان من المقرر استهدافها، تمركز عدد من الصحفيين والفلسطينيين لمتابعة القصف والتقاط الصور، حيث تفاجأ الجميع بقصف طائرة الاحتلال للتجمع.

صفا