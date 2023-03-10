الجمعة 10-03-2023
الوكيل الاخباري

انهيار تاريخي جديد لليرة اللبنانية .. 90000 ليرة تساوي دولاراً واحداً

الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص من الغرق في البحر الميت - فيديو

العسعس: لا توقيف لمن عليه مطالبات لأموال عامة أو قروض طلبة في المطارات

الأردن يرحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

عادل إمام تريند.. والسبب أغنية ممنوعة لعدوية - فيديو

الهواري : 38 مليون دينار كلفة استئجار 3 مستشفيات خاصة وفحص الايدز لجميع الوافدين

مستشار الأمن الوطني السعودي: فتحنا صفحة جديدة مع إيران

بلاغ حكومي مُرتقب لتحديد الدوام خلال شهر رمضان المبارك

أردوغان: حصيلة قتلى الزلزال 47 ألفًا وإصابة 115 ألفًا

الأمن السيبراني يحذر ويدعو لعدم إغفال الأمن المادي - فيديو

الجمعة، 10-03-2023 07:37 م

استشهاد فتى فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية

sioniste


الوكيل الاخباري - استشهد فتى فلسطيني اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان


وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عن إصابة الفتى أمير عودة 16 عامًا بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بالقرب من الحاجز العسكري المقام على مدخل قلقيلية الشمالي، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين، ما أدى لإصابته بالرصاص الحي بالصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة.


وأعلن الأطباء عن استشهاده، فيما جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانيًا.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
zbQLj

حماس تزف الشهيد الخواجا وتبارك عمليته البطولية

77

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار وسط تل أبيب واستشهاد المنفذ

000

مجلس الإفتاء الفلسطيني يدين جريمة الاحتلال في جبع

اخخخ

السلطة الفلسطينية: ما يجري على الأرض حرب إسرائيلية شاملة ضد الشعب الفلسطيني

احتلال بحر

إصابة 4 صيادين برصاص بحرية الاحتلال في بحر غزة

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

أخبار متعلقة
الاحتلال4

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

اسعاف ففف

14 إصابة في حادث سير على الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس

تشييع

تشييع جثمان الطفل محمد سليم إلى مثواه الأخير في قلقيلية

احتلال 99

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية

اسعاف فلس

إصابتان بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

p684x

الاحتلال يعتقل شابا خلال مواجهات في بلدة عزون