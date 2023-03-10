استشهاد فتى فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية

الوكيل الاخباري - استشهد فتى فلسطيني اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عن إصابة الفتى أمير عودة 16 عامًا بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بالقرب من الحاجز العسكري المقام على مدخل قلقيلية الشمالي، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين، ما أدى لإصابته بالرصاص الحي بالصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة.



وأعلن الأطباء عن استشهاده، فيما جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانيًا.





