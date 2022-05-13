اشتباكات عنيفة.. إصابة فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

الوكيل الإخباري -

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أصيب مواطن فلسطيني على الأقل، صباح اليوم الجمعة، جراء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين ومحيطه.وبحسب مصادر طبية، فإن مواطن يبلغ من العمر 40 عامًا وصل إلى مستشفى ابن سيناء التخصصي، مصابًا في البطن.وقالت وكالة القدس الاخبارية أن المصاب هو الأسير المحرر داوود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي، وقد أصيب برصاص قناص الاحتلال بمنطقة الظهر.وذكرت أن مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم ومحيطه، وخاصة في حي الهدف، حيث تحاصر قوات الاحتلال عدة منازل وسط اشتباكات مسلحة تخللها إلقاء عبوات ناسفة. ( القدس)