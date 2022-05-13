الجمعة 13-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اجراء انتخابات مجلس نقابة الجيولوجيين اليوم الجمعة

مديرية آثار جرش: أعمال صيانة وترميم بالموقع الأثري

فيسبوك يحول صفحة الشهيدة ابو عاقلة الى ذكرى

المنسق الأممي يدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة

إقامة جنازة ابو عاقلة اليوم في القدس الشرقية ودفنها بجوار والديها

النفط يصعد.. وعوامل أميركية صينية تعيق مكاسبه

الملك والرئيس الأميركي يعقدان قمة بواشنطن اليوم

اشتباكات عنيفة.. إصابة فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

كتلة حارة تؤثر على الأردن السبت والأحد

الملك يبحث مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية البرامج المنفّذة بالأردن

الجمعة، 13-05-2022 09:24 ص

اشتباكات عنيفة.. إصابة فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

c80ae077cc011a7d27116bdd1e76820f


الوكيل الإخباري - أصيب مواطن فلسطيني على الأقل، صباح اليوم الجمعة، جراء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين ومحيطه.اضافة اعلان


وبحسب مصادر طبية، فإن مواطن يبلغ من العمر 40 عامًا وصل إلى مستشفى ابن سيناء التخصصي، مصابًا في البطن.

وقالت وكالة القدس الاخبارية أن المصاب هو الأسير المحرر داوود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي، وقد أصيب برصاص قناص الاحتلال بمنطقة الظهر.

وذكرت أن مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم ومحيطه، وخاصة في حي الهدف، حيث تحاصر قوات الاحتلال عدة منازل وسط اشتباكات مسلحة تخللها إلقاء عبوات ناسفة. ( القدس) 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

فيسبوك يحول صفحة الشهيدة ابو عاقلة الى ذكرى

الأمم-المتحدة

المنسق الأممي يدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة

elaosboa15986

إقامة جنازة ابو عاقلة اليوم في القدس الشرقية ودفنها بجوار والديها

520221292614882955237

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينياً من قطاع غزة خلال نيسان الماضي

e

شقيق شيرين يطالب بلجنة تحقيق دولية بشأن ظروف استشهادها

e

الاحتلال يحصل على صورة طبقية لجثمان شيرين

أخبار متعلقة
6262936ed2ac9

20 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

7f139df3-thumbs_b_c_827c792f1f361aa07303b820fa647a0b

القضاء الإسرائيلي يمهّد لتهجير 1200 فلسطيني بالضفة الغربية

627374d3b6e20

600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى واعتقال 50 مصلٍ

1651686145379

القوى الوطنية والإسلامية في القدس تدعو للتصدي لاقتحامات الأقصى

main_image627289d904f36

الخارجية الفلسطينية تدين رفع علم الاحتلال على الحرم الإبراهيمي

الاقصى-740x470

دعوات فلسطينية للزحف نحو الأقصى