الأورومتوسطي: إسرائيل مستمرة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

الوكيل الاخباري - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق مواصلة الجيش الإسرائيلي ارتكابه لجريمة الإبادة الجماعية بذات الوتيرة، من خلال قتل المدنيين على نحو واسع، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، واستمرار حصارهم وتجويعهم وإبقائهم دون غذاء وماء ودواء .

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وذلك بعد مرور 15 يومًا على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

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