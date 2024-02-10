السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الجامعة والبرلمان العربيان يحذران من مخاطر استهداف رفح

الإفتاء الاردنية تعلن الأحد غرة شهر شعبان

إندبندنت: أولمرت يتهم نتنياهو بإطالة حرب غزة بدون داع

الملكة خلال لقائها وائل الدحدوح: البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

ولي العهد والملكة في استاد لوسيل

"إنتاج": 63 %من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية بدأت بإدخال الذكاء الاصطناعي

افتتاح حديقة السلام في أم الجمال

جامعة الأميرة سمية تستضيف وفدا من جامعة جورجتاون الأميركية

أطباء بلا حدود: استشهاد فلسطينيين اثنين داخل مستشفى ناصر

السبت، 10-02-2024 05:14 م

الأورومتوسطي: إسرائيل مستمرة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

12024299033363837554


الوكيل الاخباري - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق مواصلة الجيش الإسرائيلي ارتكابه لجريمة الإبادة الجماعية بذات الوتيرة، من خلال قتل المدنيين على نحو واسع، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، واستمرار حصارهم وتجويعهم وإبقائهم دون غذاء وماء ودواء .

اضافة اعلان

 

وذلك بعد مرور 15 يومًا على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الجامعة-العربية-ترحب-بقرار-هدنة-إنسانية-فورية-في-غزة-_كلمة-الاردن

الجامعة والبرلمان العربيان يحذران من مخاطر استهداف رفح

111

إندبندنت: أولمرت يتهم نتنياهو بإطالة حرب غزة بدون داع

غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb

أطباء بلا حدود: استشهاد فلسطينيين اثنين داخل مستشفى ناصر

شهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 28064

201909240837153715

وزير الخارجية المصري: زيادة رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية ستكون لها نتائج وخيمة

_272983_4150

الاحتلال ينسف مربعا سكنيا غرب خان يونس

أخبار متعلقة
الاحتلال-يقصف-منازل-المواطنين-في-غزة

الأونروا: إسرائيل تقصف قافلة مواد غذائية بغزة

11

مسؤول إسرائيلي: الجيش سينسق مع مصر قبل أي عملية برفح

11

الجيش الإسرائيلي دنّس ما لا يقل عن 16 مقبرة بغزة

nO9DJsBcXqLWdcsZSPkXasAYpf8yVlpkSXWR9sgP

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت بحيفا بعد إطلاق صاروخ اعتراضي

222

إذاعة الاحتلال الرسمية: جنود إسرائيليون رفضوا المشاركة في القتال

22

جيش الاحتلال: قصفنا 30 ألف موقع بغزة