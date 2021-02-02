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الثلاثاء، 02-02-2021 04:22 م

يستولي على أدواتهما الزراعية

الاحتلال يحتجز شقيقتين لساعات في بيت لحم

م
تعبيرية


الوكيل الإخباري - احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شقيقتين من قرية كيسان شرق بيت لحم، لساعات قبل أن تطلق سراحهما، واستولت على أدواتهما الزراعية.

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وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان بأن قوات الاحتلال احتجزت الشقيقتين فاطمة ونايفة محمد عبيات لعدة ساعات، وكلتاهما تبلغان من العمر 30 عاما، بحجة أنهما دخلتا أرضا قريبة من مستوطنة "ايبي هناحل"، ثم أطلقت سراحهما، واستولت على الأدوات الزراعية التي كانت بحوزتهما.

 

المصدر : وفا

 

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