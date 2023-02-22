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الأربعاء، 22-02-2023 01:27 م

الاحتلال يخطر بهدم 20 منزلا في أريحا

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الوكيل الإخباري - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منازل وفلل سياحية، في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

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وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال سلمت 20 إخطارا بالهدم لمنازل وفلل سياحية في قرية الديوك التحتا، وذلك خلال هدمها منزلا مكونا من طابقين مساحته 170 مترا مربعا، يعود للفلسطيني المقدسي محمد عوني صيام من سكان سلوان بالقدس.


وأوضح أمين سر "فتح" في الديوك التحتا عصام سمرات لـ"وفا"، أن الإخطارات استهدفت منازل مقامة منذ أكثر من 5 سنوات، وأن 14 إخطارا منها تعود لمواطنين مقدسيين، و5 إخطارات تعود لعائلة "العراعرة"، وإخطارا للفلسطيني شفيق أبو رواغ من غزة.


يشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 7 منازل في القرية منذ بداية العام الجاري، 6 منها في الـ25 من الشهر الماضي، وفيلا سياحية في العاشر من الشهر ذاته.


وفا


 




 

 


 

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