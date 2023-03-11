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السبت، 11-03-2023 10:52 ص

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس

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الوكيل الإخباري - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

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وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت الرصاص وقنابل الغاز على المزارعين، وهم يقومون بفلاحة أراضيهم الحدودية، ما اضطروا لمغادرتها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.


وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنعهم من الوصول إليها أو زراعتها.

 

وفا


 




 

 


 

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