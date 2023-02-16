الاحتلال يستهدف مدارس برقة بالغاز ويصيب عددا من الطلبة بحالات اختناق

الوكيل الإخباري- أصيب، اليوم الخميس، عدد من المواطنين الفلسطينيين وطلبة المدارس، بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة برقة، شمال غرب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط مدارس البلدة، عقب محاولة مستوطنين التسلل إليها، وأطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين والطلبة بحالات اختناق.



وأضاف أن الهيئة التدريسية اضطرت إلى إخلاء المدارس من الطلبة، حفاظا على سلامتهم.



وفا

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