الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين أشرف هلسة ومحمد عمرو

الوكيل الاخباري - تسلّمت طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية والهلال الأحمر في فلسطين، ظهر اليوم الأربعاء، جثماني الشهيدين أشرف هلسة (30 عاما) من بلدة السواحرة جنوب شرق مدينة القدس، ومحمد عمرو (36 عاما) من مدينة حلحول شمال الخليل، بعد احتجاز جثمانيهما ما يقارب العامين، ليواريا الثرى حسب ترتيبات عائلاتهما.

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وسلّمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد عمرو الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالقرب من تجمع "عتصيون" الاستيطاني في الأول من شهر شباط عام 2021، على حاجز ترقوميا العسكري، حيث جرى نقله الى المستشفى الأهلي لإجراء المعاينات الطبية، والعدلية، وتوثيقها.



كما سلّمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد هلسة، الذي ارتقى برصاص الاحتلال عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى في آب عام 2020.



وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز 116 جثمانا، بينهم 12 طفلا، و11 أسيرا آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد، كما تحتجز 256 جثمانا فيما يسمى "مقابر الأرقام"، بالإضافة إلى 74 مفقودا.



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