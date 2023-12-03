الأحد 03-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات

التعليم العالي: تمديد فترة استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات الطلبة

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى

الدفاع المدني بغزة: وصول جثامين 84 شهيدا إلى مستشفى المعمداني

الشيوخ الامريكي يطلب من بايدن فرض حظر السفر مع الصين بعد ارتفاع الإصابة بأمراض التنفس الصينية

غزة : أكثر من 700 شهيد في 24 ساعة ومليون ونصف نازح

كتائب القسام: استهدفنا 5 آليات صهيونية شرق دير البلح

مجدداً .. كتائب القسام تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال

كتائب القسام تقصف تحشد لجنود الاحتلال شرق خانيونس بقذائف الهاون

النائب مغير الهملان الدعجة يتعرض لحادث سير في عمّان

عاجل

غزة : أكثر من 700 شهيد في 24 ساعة ومليون ونصف نازح

الأحد، 03-12-2023 10:39 ص

الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل 21 آخرين في محافظة الخليل

202337047_4101791229898993_5059960453041694136_n.jpg-84ad967d-d92a-4fea-8063-1281e4bc912f


الوكيل الاخباري- أصيب شاب بالرصاص الحي، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير، واعتقل 21 مواطنا فلسطينيا بينهم طالبة وكاتبة خلال مداهمات في بلدات الشيوخ وسعير وبيت كاحل ودورا.اضافة اعلان


وقالت مصادر أمنية ، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي داهمت عددا من الأحياء في بلدة سعير، أصيب خلالها شابا بالرصاص الحي في قدميه، وتم نقله إلى مستشفى عالية الحكومي.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد موسى عبد الله جرادات، وعودة حسين جرادات، وأحمد أيمن جرادات، وصهيب علاء شحدة جرادات، وعبد المنعم خليل جرادات، ومجد عبد الغفار جرادات، ورشاد يوسف جرادات، وأنس محمد جرادات، وعلاء الدين شلالده، وعمر ذياب الفروخ، وعمر غنام فروخ، وربيع حسن فروخ، وجلال مصطفى جبارين، وهيثم أمجد جرادات، والشقيقين بلال وقتيبة إدريس جرادات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120231216472733333069 (2)

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى

1699605472-528471956

الاحتلال يستولي على مركبة ومستعمرون يدمرون شبكة للمياه في مسافر يطا

1120182293336820339325

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين بعد التنكيل بهم جنوب الخليل

خ

الدفاع المدني بغزة: وصول جثامين 84 شهيدا إلى مستشفى المعمداني

368555

غزة : أكثر من 700 شهيد في 24 ساعة ومليون ونصف نازح

توغل1

كتائب القسام: استهدفنا 5 آليات صهيونية شرق دير البلح

أخبار متعلقة
65485da3423604447d540390

الاحتلال يعتقل عهد التميمي في رام الله

wafaimage-jfif-98473e25-b729-44f0-8fa5-24f6db615ae4-9bfa655a-44db-4855-b058-5105aa44acf3-b61de3d5-4b11-42a9-a3e9-6dada3feb768-1698661640

إصابة فلسطيني بجروح حرجة برصاص الاحتلال واعتقال آخر في الخليل

380224210_1474699873329134_3583583924576024856_n.jpg-af5ce1be-c72e-42e7-9ad6-5fcfd6192f01.jpg-630a7594-a0c4-4710-bf39-331919d2ca3c.jpg-4a4c93e8-0af5-476b-b7b9-7c520d10cfcf

الاحتلال يعتقل 46 فلسطينيا من الضفة بينهم عمال من غزة

d0c70dbb-936e-473d-9f79-958158f1498e

الاحتلال يقتحم ضاحية شويكة شمال طولكرم

10202324234433880719863

الاحتلال يعتقل شابا في جنين

00063654171813048651050475152416

إصابتان احداهما خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في حوسان