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الأربعاء، 09-03-2022 10:45 ص

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من رام الله

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت داوود رفيق عيسى رنتيس (20 عاما)، وتوفيق عيسى رنتيس (60 عاما)، وابنه محمد (20 عاما) من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير أبو مشعل، واعتقلت: مهدي يوسف البرغوثي، وهاني ممدوح عطا، ومؤمن سعيد دهشان عطا، وحسين شاهر غيد

 

وفا

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