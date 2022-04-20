الاحتلال يعتقل فلسطينيا من سعير شمال شرق الخليل

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينيا من بلدة سعير شمال شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر محلية لـ'وفا'، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خليل الفروخ، بعد أن داهمت منزله وفتشته.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على بعض مداخل الخليل الشمالية، وبلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفا