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الأربعاء، 01-11-2023 10:30 م

إصابة طفل باعتداء للمستعمرين وجنود الاحتلال في الخليل

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الوكيل الاخباري- أصيب طفل برضوض، مساء اليوم الأربعاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين على منزل ومحل تجاري شرق مدينة الخليل.

وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال ترافقها مجموعة من المستعمرين، داهموا منزلا ومحل تجاري لعائلة الجعبري في منطقة وادي الحصين شرق مدينة الخليل، واعتدت على المتواجدين بالضرب وألقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، ما أدى إلى إصابة طفل (14 عاما) برضوض وجروح.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض منذ اندلاع العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي منعا للتجول في معظم أحياء البلدة القديمة من الخليل، وتغلق كافة الحواجز والطرقات المؤدية إلى تلك المناطق وتمنع حركة المواطنين الفلسطينيين، وتجبرهم على البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها.

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وفا

 




 

 


 

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